Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının %40 destekli "Tarım Alanlarının Kullanımını Etkinleştirme Projesi" kapsamında Osmaneli’de kanola ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla önemli bir adım atıldı.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Proje kapsamında, ilçede talepte bulunan 13 çiftçiye kanola tohumu dağıtımı gerçekleştirilerek hem sürdürülebilir tarımın desteklenmesi hem de atıl arazilerin üretime kazandırılması hedefleniyor.

Program sonunda tarımda verimliliği artırmak, çiftçileri alternatif ürünlerle tanıştırmak ve yerli üretimi güçlendirmek adına yürütülen çalışmada emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür edildi.

