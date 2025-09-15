Bilecik’in Osmaneli ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 2025 – 2026 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Osmaneli Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Abdüssamed Kılıç başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilgili kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla “Çocukların Eğitim Süreçlerine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü” kapsamında İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri için alınacak tedbirler ve kurumlar arası işbirliği konuları değerlendirildi.