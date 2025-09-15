Bilecik’in Osmaneli ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 2025 – 2026 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı yapıldı.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 2025 – 2026 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Osmaneli Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Abdüssamed Kılıç başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilgili kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla “Çocukların Eğitim Süreçlerine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü” kapsamında İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri için alınacak tedbirler ve kurumlar arası işbirliği konuları değerlendirildi.

Son Haberler
Kadıköy'de 6 mahalle susuz kalacak: İSKİ duyurdu!
Kadıköy'de 6 mahalle susuz kalacak: İSKİ duyurdu!
Fenerbahçe Alanyaspor'u 7 eksikle konuk edecek!
Fenerbahçe Alanyaspor'u 7 eksikle konuk edecek!
Federasyona tepki: Ligden çekildiler!
Federasyona tepki: Ligden çekildiler!
Kitapseverler Alanya’da buluşacak! 7’nci Alanya Kitap Fuarı kapılarını açıyor
7’nci Alanya Kitap Fuarı kapılarını açıyor
Kafede bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Kafede bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var