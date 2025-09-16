Bilecik’in Osmaneli ilçesinde trafik denetimleri

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince trafik denetimleri, trafikte huzuru sağlamak, halkın can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etmesi için dikkat, özen ve kararlılıkla devam ediyor.

Osmaneli Kaymakamlığından İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde yoğunlukla karşılaşılan ihlaller ve uygulanan yaptırımlar şu şekilde sıralandı;

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu;

Tehlike yaratacak ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanmak,

Müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak,

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak,

Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak,

Motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmaması,

Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak kullandırmak,

Motorlu bisikleti yaya geçidinde kullanmak,

Kırmızı ışık kuralına uymamak,

Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi.