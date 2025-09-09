Bilecik’in Osmaneli ilçesine modern soğuk hava deposu

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli Belediyesi tarafından ilçeye önemli bir yatırımı daha kazandırdı. 1000 metrekare kapalı alana sahip olan modern soğuk hava deposu, 6 soğutma odasıyla -18 dereceye kadar soğutma kapasitesine sahip.

Toplam 1500 ton depolama kapasitesi bulunan tesiste; meyve, sebze, işlenmiş ürünler ve et sağlıklı bir şekilde saklanabilecek.

19 milyon TL’lik bu yatırım, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) 3 milyon 750 bin TL desteğiyle hayata geçirildi.

Belediye Başkanı Bekir Torun soğuk hava deposunun tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, “Osmaneli’mizi tarımda, üretimde ve ticarette daha güçlü hale getirecek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Soğuk hava depomuz, çiftçilerimizin ürünlerini değerinde satabilmesine büyük katkı sağlayacak. İlçemiz ekonomisi için stratejik öneme sahip bu tesisi halkımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.