Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde orman yangınında sobataj iddiası

SERHAT KAYA / BİLECİK
Geçtiğimiz Pazar günü Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Bahçesultan ve Büyükelmalı köyleri sınırında yangın çıkmış ve hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden söndürülmüştü. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’den çıkan yangının ardından önemli bir açıklama geldi.
Başkan Tekin çıkan yangının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ve yangının çıktığı alandan video görüntülerinin de olduğu paylaşımında bölgede yangına neden olacak herhangi bir unsur olmamasına rağmen yangının çıktığına vurgu yaptı. Yangının sabah 8 sularında çıktığını, eğer 11 gibi çıksa söndürmenin zaman alacağını da sözlerine ekleyen Başkan Tekin, “İtfaiye olarak raporumuzu tuttuk. Çeşitli ihbarlar var. Yetkili kurumlar gerekeni yapıyor.” dedi.
Zekiye Tekin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
“Burası Pazaryeri Bahçesultan – Büyükelmalı sınırı. Geçtiğimiz pazar günü sabah 08:00 sularında aldığımız yangın ihbarına hemen müdahale ederek itfaiye ekiplerimiz, orman görevlisi arkadaşlarımız Büyükelmalı muhtarımız ve hemşerilerimizin işbirliğinde çok şükür büyümeden söndürüldü. Sabahın 8’i ve yol iz olmayan bir alan. Anız yok, arpa yok, buğday yok, saman yok, biçer yok. Çay demleyen yok. Ama şu var biri yakmış kaçmış gibi bir izlenim var. İtfaiye olarak raporumuzu tuttuk. Çeşitli ihbarlar var. Yetkili kurumlar gerekeni yapıyor. Kim yaktıysa Allah belanızı versin. Eğer saat 11:00 de olsaydı bu yangın durdurabilmek zaman alırdı. 6- 7 dönüm arazi yandı. Dün yeni bir facia olmadığı için seviniyor, failin bir an önce yakalanmasını hesabının sorulmasını diliyoruz.”