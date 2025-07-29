Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde orman yangınında sobataj iddiası

SERHAT KAYA / BİLECİK

Geçtiğimiz Pazar günü Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Bahçesultan ve Büyükelmalı köyleri sınırında yangın çıkmış ve hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden söndürülmüştü. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’den çıkan yangının ardından önemli bir açıklama geldi.

Başkan Tekin çıkan yangının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ve yangının çıktığı alandan video görüntülerinin de olduğu paylaşımında bölgede yangına neden olacak herhangi bir unsur olmamasına rağmen yangının çıktığına vurgu yaptı. Yangının sabah 8 sularında çıktığını, eğer 11 gibi çıksa söndürmenin zaman alacağını da sözlerine ekleyen Başkan Tekin, “İtfaiye olarak raporumuzu tuttuk. Çeşitli ihbarlar var. Yetkili kurumlar gerekeni yapıyor.” dedi.

Zekiye Tekin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;