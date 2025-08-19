Bilecik’in Söğüt ilçesinde dijital müzecilik için ilk adım atıldı

Bursa Eskişehir Bilecik kalkınma Ajansının (BEBKA) güdümlü proje desteğiyle hayata geçirilecek olan “Beylikten İmparatorluğa: Söğüt Dijital Tarih Müzesi” projesi için imzalar atıldı. Söğüt Belediyesi'nin başvuru sahibi olduğu projede, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ise iştirakçi olarak yer alıyor.

Ertuğrul Gazi Türbe Alanı’nda restore edilecek Halime Hatun Mescidi, hologramlar, interaktif ekranlar ve dijital canlandırmalarla ziyaretçilere Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikâyesini modern bir deneyimle sunacak.

Proje ile yılda 50.000 ziyaretçi, 7,5 milyon TL yıllık gelir, turizm gelirlerinde ise %20 artış hedefleniyor.

BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram BEBKA olarak, kültürel mirasın dijitalleşmesi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi için bölgeye değer katacak projeleri desteklemeye devam edeceklerini söylerken, Vali Faik Oktay Sözer, projenin Söğüt’ün tarihi kimliğini güçlendireceğini ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında kritik rol oynayacağını vurguladı.

Bilecik Valiliğinde düzenlenen imza törenine Vali Faik Oktay Sözer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı katıldı.

