Bilecik’in Söğüt ilçesinde dijital müzecilik için ilk adım atıldı

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Ertuğrul Gazi Türbe Alanı’nda restore edilecek Halime Hatun Mescidi, hologramlar, interaktif ekranlar ve dijital canlandırmalarla ziyaretçilere Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikâyesini modern bir deneyimle sunacak.

Proje ile yılda 50.000 ziyaretçi, 7,5 milyon TL yıllık gelir, turizm gelirlerinde ise %20 artış hedefleniyor.

BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram BEBKA olarak, kültürel mirasın dijitalleşmesi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi için bölgeye değer katacak projeleri desteklemeye devam edeceklerini söylerken, Vali Faik Oktay Sözer, projenin Söğüt’ün tarihi kimliğini güçlendireceğini ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında kritik rol oynayacağını vurguladı.

Bilecik Valiliğinde düzenlenen imza törenine Vali Faik Oktay Sözer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı katıldı.