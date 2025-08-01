Bilecik’in Söğüt ilçesinde İstiklal Caddesi’ne estetik dokunuş

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik’in Söğüt ilçesinin en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi’nde, aydınlatma direklerinin yenilenmesinin ardından düzenleme çalışmaları sürüyor.

Söğüt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından alana ahşap saksılar ve ahşap çöp kovaları yerleştirildi. Saksılara dikilen çiçekler hem çevreyi güzelleştiriyor hem de daha temiz ve düzenli bir görünüm sağlıyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, “Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, bu güzelliklere birlikte sahip çıkalım.” dedi.