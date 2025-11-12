YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Söğüt ilçesinde enerji nakil hatlarında bakım onarım çalışması yapılacağından planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

Söğüt Belediyesi tarafında yapılan duyuruda, Askeriye Karşisı TR7 Servis Trafosu Enerji Nakil Hattı’nda Bakım Onarım çalışması yapılacağından belirtilen gün ve saatlerde, Bilecik İli, Söğüt İlçesinde bulunan; Türkmenbaşi Mahallesi; Ertuğrulgazi Caddesi Bir Kısmı, Park Sokak, Sarı Petrol, Turkuaz Petrol, Türbe İçi Yolu, Söğüt Tokiye enerji verilemeyeceği belirtildi.

13.11.2025 Perşembe günü 09:00 – 12:00 saatleri arasında uygulanacak planlı kesinti duyurusunda şöyle denildi;

“13.11.2025 Perşembe günü 09:00 – 12:00 saatleri arasında Bilecik İli, Söğüt İlçesinde bulunan Söğüt Askeriye Karşisı TR7 Servis Trafosu Enerji Nakil Hattı’nda Bakım Onarım çalışması yapılacağından belirtilen gün ve saatlerde, Bilecik İli, Söğüt İlçesinde bulunan; Türkmenbaşi Mahallesi; Ertuğrulgazi Caddesi Bir Kısmı, Park Sokak, Sarı Petrol, Turkuaz Petrol, Türbe İçi Yolu, Söğüt Toki enerji verilemeyecektir.”