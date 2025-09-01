Bilecik’in tescilli lezzetlerine yenileri ekleniyor

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik’in tescillenen birçok ürününe yenileri ekleniyor. Bu kapsamda Bilecik Kapaması ve Ekşili Çorbası da tescil yolunda önemli bir yol kat etti.

Önümüzdeki üç ay içinde tescillenmesi beklenen bu iki ürünün tescil alması ile Bilecik’in gastronomi turizmi ve yerel üreticilerin desteklenmesine de önemli bir katkı sağlanmış olacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan Bilecik Kapaması ve Ekşili Çorbasının tescili hakkında yaptığı açıklamada, “Bilecik’in geleneksel mutfağının iki önemli lezzeti olan Bilecik Kapaması ve Ekşili Çorba, coğrafi işaret tescili için ilan aşamasını geçti ve artık tescil sürecinin son adımlarına yaklaşıyor. Önümüzdeki üç ay içinde bu iki ürünün tescillenmesi bekleniyor. Bu gelişme, hem Bilecik’in gastronomi turizmi hem de yerel üreticiler açısından büyük bir önem taşıyor.” dedi.