Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü nedeni ile tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada tüm okullarda Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi çerçevesinde tahliye tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Tatbikatta öğrenciler çök-kapan-tutun yöntemi ile sınıflarında tatbikata başlarken, ardından okul binasını tahliye ederek bahçede toplandılar.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin afetlere karşı bilinçlenmesi ve hazırlıklı olması amacıyla yapılan tatbikatlarda, güvenli tahliye uygulamaları hayata geçirildi.