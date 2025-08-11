Bilecik’in Vezirhan Beldesinde tapu dağıtım töreni düzenlenecek

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik’in Merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde bulunan Yeni Mahallede yıllardır çözülemeyen hisseli tapu sorunu çözüldü.

Halk arasında 18 uygulaması olarak bilenen 18. madde kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile tapular müstakil hale getirildi.

Tapuların müstakil hale getirilmesinin ardından Vezirhan Belediyesi tarafından 13 Ağustos Çarşamba günü tapu dağıtım töreni gerçekleştirileceği duyuruldu.

TÖREN ÖNCESİ KONSER

Cemal Bilim Kültür Merkezinde saat 20:30’da gerçekleşecek tören öncesi Türk Müziği Topluluğu konser verecek. Vezirhan Belediyesinden yapılan duyuruda, “Türk Müziği Topluluğu konserinin akabinde gerçekleşecek olan tapu teslim törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” denildi.