Bilecik’in Yeni Valisi Faik Oktay Sözer

Serhat Kaya-Bilecik/YENİÇAĞ

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Tunceli Valisi olarak görevlendirildi.

19 Mayıs kutlamalarından sonra Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekilmişti. Boşalan Tunceli Valiliği’ne, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Şefik Aygöl atandı.

Bilecik Valiliği’ne ise İstanbul’un Beykoz ilçesi Kaymakamı Faik Oktay Sözer getirildi.

FAİK OKTAY SÖZER KİMDİR?

Faik Oktay Sözer, 1976’da Trabzon’da doğdu. Aslen Rize Çayelili’dir. İlk ve orta öğrenimini Çayeli 9 Mart İlköğretim Okulu’nda, lise eğitimini Çayeli Lisesi’nde tamamladı. 1996’da Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimine başlayıp 2000’de mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı; İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Kamu Hukuku doktorasına devam ediyor.

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İş hayatına Gümrük Müşavirliği’nde başlayan Sözer, Maliye Bakanlığı’nda uzmanlık yaptıktan sonra 2004’te İçişleri Bakanlığı’nda kaymakam oldu. İngiltere Exeter Üniversitesi’nde eğitim aldı, TODAİE’de kamu diplomasisi kursunu tamamladı. Rize Hemşin, Giresun Kesap, Trabzon Düzkoy, Artvin Murgul, Erzurum İspir, İzmir Kınık, Bursa Mudanya Kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 24 Ağustos 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Beykoz’a atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Faik Oktay Sözer, İngilizce bilmektedir.

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