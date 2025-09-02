Bilecik’in Yenipazar Belediyesi'nden araç sürücülerine önemli uyarı

BİLECİK / SERHAT KAYA
Bilecik’in Yenipazar ilçe Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden sürücüleri Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde oluşan kaygan zemine karşı uyardı.
Yenipazar Belediyesinden yapılan duyuruda Alparslan Türkeş Bulvarında bulunan orta refüjün düzenli aralıklarla sulandığı belirtildi. Sulama nedeni ile bulvar üzerindeki yolun kaygan hale geldiğini hatırlatan Belediye yetkilileri araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yenipazar Belediyesinden yapılan duyuruda, “Alparslan Türkeş Bulvarı orta refüj yol boyunca düzenli aralıklarla sulama yapılmaktadır. Kaygan zeminde oluşabilecek olumsuzluklara karşı gelen giden araçların dikkat etmeleri önemli rica olunur.” denildi.