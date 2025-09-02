Bilecik’in Yenipazar Belediyesi'nden araç sürücülerine önemli uyarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’in Yenipazar Belediyesi'nden araç sürücülerine önemli uyarı

Bilecik’in Yenipazar ilçe Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden sürücüleri Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde oluşan kaygan zemine karşı uyardı.

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik’in Yenipazar ilçe Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden sürücüleri Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde oluşan kaygan zemine karşı uyardı.

Yenipazar Belediyesinden yapılan duyuruda Alparslan Türkeş Bulvarında bulunan orta refüjün düzenli aralıklarla sulandığı belirtildi. Sulama nedeni ile bulvar üzerindeki yolun kaygan hale geldiğini hatırlatan Belediye yetkilileri araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yenipazar Belediyesinden yapılan duyuruda, “Alparslan Türkeş Bulvarı orta refüj yol boyunca düzenli aralıklarla sulama yapılmaktadır. Kaygan zeminde oluşabilecek olumsuzluklara karşı gelen giden araçların dikkat etmeleri önemli rica olunur.” denildi.

Son Haberler
Dev holdinge kayyum mu atanıyor? Açıklama geldi...
Dev holdinge kayyum mu atanıyor? Açıklama geldi...
Türkiye Kupası'nda kura tarihi ve turnuvaya dahil olacak takımlar açıklandı
Türkiye Kupası'nda kura tarihi ve turnuvaya dahil olacak takımlar açıklandı
Karşıyaka transfer tahtasını açtı!
Karşıyaka transfer tahtasını açtı!
Kucağında bebekle cezaevine gönderildi
Kucağında bebekle cezaevine gönderildi
Kız meselesi ölüm getirdi! Sultangazi’de bıçaklı vahşet!
Kız meselesi ölüm getirdi! Sultangazi’de bıçaklı vahşet!