Bilecikli başarılı sporcu ve antrenörü Milli Takım Kampında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecikli başarılı sporcu ve antrenörü Milli Takım Kampında

Bilecikli başaralı boksör Birsen Uysal Çanakkale’deki Genç Kadınlar Milli Takım Kampına katılırken, antrenörü Serkan Mayda ise Kastamonu'da düzenlenen Üst Minikler Milli Takım Kampına davet edildi.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Birsen Uysal, antrenörü Serkan Mayda ile birlikte Karabük’te düzenlenen Okul Sporları Boks müsabakalarında Gençler A kategorisi 57 kg’de Türkiye Şampiyonu olarak ülkemizi Avrupa Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanmıştı.

Birsen Uysal düzenlenecek şampiyona öncesi Çanakkale’deki Milli Takım kampında hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası için yoğun tempoda çalışıyor.

Antrenör Serkan Mayda ise Kastamonu'da düzenlenen Üst Minikler Milli Takım Kampına davet edildi. Mayda, Hırvatistan'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor.

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