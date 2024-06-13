Bilecikli çiftçilerden traktörlerle eylem: TMO'nun alım fiyatlarına tepki

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, çiftçilerin yaşadığı mali zorluklara dikkat çekerek, "Emekliden ve işçiden sonra şimdi de çiftçide tasarruf devri başladı. Mazot, gübre ve zirai ilaç fiyatlarındaki artışlar çiftçiyi zor durumda bıraktı. Buna rağmen buğdaya sadece yüzde 12 zam yapıldı" dedi.

Çiftçiler, CHP Bilecik İl Başkanlığı öncülüğünde Şehir Mezarlığı ve 1. Organize Sanayi Bölgesi önünde toplanarak kent merkezinde kornalar eşliğinde konvoy oluşturdu. CHP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile İl Başkanı Ali Özdemir de traktörleriyle konvoya katıldı. Atatürk Parkı önünde yapılan basın açıklamasında, çiftçilerin sorunları dile getirildi.

"Çiftçi Zararda"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinerek, "Mazota yüzde 105, gübreye yüzde 40, zirai ilaçlara yüzde 50 zam yapılırken, buğdaya sadece yüzde 12 zam yapıldı. Buğdayın maliyeti 11.5 lira iken, fiyatı 9.250 lira olarak açıklandı. 2002 yılında bir ton buğdayla 20 küçük altın alınabiliyordu, şimdi ise sadece iki küçük altın alınabiliyor" şeklinde konuştu.

"Çiftçimizin Sendikası Yok"

CHP İl Başkanı Ali Özdemir de çiftçilerin örgütlenme eksikliğine dikkat çekerek, "İşçilerin sendikaları var, emeklilerin sendikaları var, ama çiftçimizin sendikası yok. Mazot fiyatları 23 liradan 43 liraya çıktı, gübre fiyatları yüzde 300 arttı. Buna rağmen buğdayın kilosu 9 bin 250 lira olarak açıklandı, oysa maliyeti 10 lira 80 kuruş" dedi. Özdemir, devletin çiftçiden bu fiyatlarla buğday alacağını ve çiftçilerin zarar ettiğini belirtti.

İthal Buğday Tepkisi

Ali Özdemir, Ukrayna'dan buğday ithalatına tepki göstererek, "Bu kadar emeğin karşılığı bu olmamalı. Devletimiz kendi çiftçisini desteklemeli ve ithalat yerine yerli üretimi teşvik etmeli" ifadelerini kullandı.

Protestoya katılan çiftçiler, TMO'nun alım fiyatlarının gözden geçirilmesini ve çiftçilerin desteklenmesini talep etti.