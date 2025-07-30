Bilecikli judoculardan 1 gümüş, 2 bronz madalya

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecikli judoculardan 1 gümüş, 2 bronz madalya

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın ve erkek judo takımı, Balıkesir’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarından 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın ve erkek judo takımı, Balıkesir’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarından 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları 28-29 Temmuz tarihlerinde Balıkesir’de yapıldı. Müsabakalarda, Buğlem Heybetoğlu 53 kg’da ikinci, Ceylin Ceylan 57 kg’da üçüncü ve Ahmet Altınay 66 kg’da üçüncü olarak ilimize 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandırdılar.

Sporcularının başarıları sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcularımızı ve antrenörlerimiz Serkan Can ile Mustafa Akpınar’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” denildi.

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