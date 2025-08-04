Bilecikli karateci Kübra Beril Culfa’dan Rize’de büyük başarı

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Bilecikli karateci Kübra Beril Culfa’dan Rize’de büyük başarı

Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası 1-3 Ağustos tarihlerinde Rize’de düzenlendi. Şampiyonada Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Kübra Beril Culfa kendi yaş kategorisinde şampiyon oldu.

BİLECİK / SERHAT KAYA

Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası 1-3 Ağustos tarihlerinde Rize’de düzenlendi. Şampiyonada Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Kübra Beril Culfa kendi yaş kategorisinde şampiyon oldu.

Rize’de düzenlenen Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasına 10 ülkeden 1200 sporcu katıldı. Bilecikli Karateci Kübra Beril Culfa 12-13 yaş 39 kg'da Şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Sporcunun başarısı ile ilgili Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcumuzu ve antrenörümüz Akif Doğan'ı tebrik ederiz.” denildi.

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