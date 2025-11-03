YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında desteklenen öğrenciler. ROBOCHALLENGE-25 yarışmasında robotik, kodlama ve mühendislik becerilerini başarıyla sergiledi.
Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri dünya üçüncülüğünü kazanırken, Bilecik Borsa İstanbul Bilim Sanat Merkezi öğrencileri de ilk 16’ya girmeyi başardı.
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyoruz" denildi.