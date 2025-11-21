YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan sınırında düşen c130 tipi kargo uçağından şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan için evinin önünde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Öğle namazı sonrası düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Protokolü, Askeri Erkan, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Mevlid-i Şerif okunmasının ardından Bilecikli Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan ve tüm şehitlerimiz için dualar edildi.