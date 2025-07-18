Bilecikli sporcu Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye’yi temsil edecek

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bulgaristan’da düzenlenen yarışmada Gülle Atma branşında şampiyon olan Bilecikli sporcu Abdülkerim Akdaş Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

Bulgaristan’ın Ruse kentinde düzenlenen MLADOST U18 İNTERNATİONAL MEETİNG YARIŞMASINDA Gülle Atma branşında 17.17 m derecesiyle Şampiyon olan Abdülkerim Akdaş ve antrenörü Sercan Ocak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

Akdaş, Makedonya’da düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek

Abdülkerim Akdaş elde ettiği başarı ile 20-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında Makedonya’da düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

İl Müdürü Ramazan Demir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.