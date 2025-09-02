Bilecikli sporcu Kars’tan Türkiye Şampiyonu olarak döndü

Kars’ta düzenlenen Muaythai Çocuklar Türkiye Şampiyonası’nda Bilecikli sporcu Yasin Özcan Türkiye Şampiyonu oldu.

BİLECİK / SERHAT KAYA

Muaythai Çocuklar Türkiye Şampiyonası 26-31 Ağustos tarihleri arasında Kars’ta düzenlendi. Şampiyonada Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Yasin Özcan, 67 Kg Minik Erkekler Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcumuzu ve antrenörümüz Burak Buğday’ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.” denildi.

