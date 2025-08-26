Bilecikli sporcu Nur Arı’dan sezonun en iyi derecesi geldi

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecikli sporcu Nur Arı İzmir’de düzenlenen Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası Uzun Atlama branşında sezonun en iyi derecesine imza attı.

Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası 22-24 Ağustos tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi. Bilecikli sporcu Nur Arı Uzun Atlama branşında büyük bir başarı elde ederek sezonun en iyi derecesine imza attı.

Nur Arı Şampiyonada 6.14 cm'lik derecesi ile Türkiye 2.’si oldu.

Bilecik ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “22-24 Ağustos tarihinde gerçekleşen Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonasında sporcumuz Nur Arı uzun atlama branşında 6.14 cm'lik sezonunun en iyi derecesini atlayarak Türkiye 2’si oldu. Sporcumuzu ve antrenörümüz Mert Moralı'yı tebrik ederiz.” denildi.