Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecikli yüzücüler Yüzme Federasyonu 7-8-9 Yaş Müsabakaları’ndan 4 madalya ile döndü.

Yüzme Federasyonu 7-8-9 Yaş Müsabakaları 12 Aralık tarihinde Eskişehir’de düzenlendi.

Müsabakalarda 50 metre sırtüstü ve serbest kategorilerinde yarışan Ada Cicili iki kategoride de 2., Defne Hüma Şakar, 100 m Kurbağalamada 2., 50 m Kurbağalamada 3., Elif Bilge Gürer ise 100 m Sırtüstü kategorisinde 4 oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Uğur Özdemir’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.