Bilecikliler Zafer Bayramını coşkuyla kutladı!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Tüm yurtta olduğu gibi Kuruluş ve Kurtuluş’un şehri Bilecik’te de zafer bayramı birbirinden anlamlı program ve etkinliklerle kutlandı.

FENER ALAYINDA BİLECİKLİLER TEK YÜREK OLDU

Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Bilecikliler, gerçekleştirilen fener alayı ile bayram coşkusunu başlattı. Marşlar ve Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlara esnaf ve evlerindeki halktan destek geldi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı eşi Berat Subaşı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileriyle çok sayıda Bilecikli, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

KUTLAMALAR ZEYBEK GÖSTERİSİ VE KONSERLER İLE TAÇLANDI

Daha sonra zeybek gösterisiyle devam eden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca Elvan Günaydın ve Murat Durmaz konseri gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı konserde yaptığı konuşmada vatandaşların zafer bayramının kutladı. Başkan Subaşı, “Hepimizin zafer bayramı kutlu olsun. Bugün çok kıymetli bir gün. 30 Ağustos sadece bir bayram değil aynı zamanda Türk milletinin milli mücadele ruhunu yansıttığı bir zaferi kutluyoruz.

Hepimizin bayramı kutlu olsun. Nice zaferlerimiz olsun. Elbette sözlerimi, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ile bitirmek istiyorum’’ ifadelerini kullandı.