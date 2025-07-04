Bileciklilerden Eskişehirlilere ‘Aşure İkramı’

Kaynak: İHA
Bileciklilerden Eskişehirlilere ‘Aşure İkramı’

Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler Muharrem ayı nedeniyle Aşure İkramında bulundu.

Bilecikliler, bereketin simgesi olan aşure ikramında bulundular.

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği Başkanı Davut Mülayim, aşure etkinliğinde, "Dernek binamızın önünde düzenlenen aşure ikramı; bolluk, birlik, beraberlik ve bereketin simgesi Muharrem ayında, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan "Aşure Etkinliği" vatandaşlarımızın bir araya gelerek birlik duygusunu güçlendirdi. Aynı zamanda kültürel mirasımızın yaşatılacağı bir buluşma gerçekleştirdik. Bu anlamlı etkinliğe bütün vatandaşlarımız katıldı. Hijyen şartlarına uygun olarak büyük kazanlarda hazırlanan aşureler, dernek binası önünde kurulan stantlarda porsiyonluk kaplara konularak sağlıklı bir şekilde vatandaşlara ikram edildi. Uzun kuyruklar oluşturarak aşurelerini alan vatandaşlar, etkinlik için teşekkür ettiler. Bolluk, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi Muharrem ayında böyle önemli bir etkinlik gerçekleştirmek önemlidir. Böyle mübarek bir ayda böyle mübarek bir hizmeti sunmaktan çok mutluyuz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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