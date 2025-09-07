Bilecik’te 100 TYP’li personel alımı yapılacak

Serhat Kaya/Bilecik

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan Toplum Yararına Programı protokolü kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında; Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 100 kadro personel alımı yapılacaktır.

Program başvuruları 05-09 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak olup başvurular İŞKUR e-şube, Alo 170 üzerinden yapılacaktır. Tüm başvuru sahiplerinin İŞKUR sisteminde bulunan adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Prohrama başvuru ile ilgilş detaylı bilgilere https://bilecik.gsb.gov.tr/Duyuru/292488/329407-numarali-toplum-yararina-program-duyurusu.aspx adresinden ulaşılabiliyor.