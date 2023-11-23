Bilecik'te 14 köpek ölü bulundu

Bilecik'te 14 köpek ölü bulundu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

KAYNAK: DHA
Bilecik'te 14 köpek ölü bulundu

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ölü bulunan köpeklere ilişkin, 'Belediye katliam yaptı' şeklinde sosyal medyada paylaşımlar bulunduğunu belirterek açıklama yaptı. Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konuşan Subaşı, köpeklerin ölü bulunduğu alanın Bilecik Belediyesi'nin yetki alanında olmadığını ifade etti.

Başsavcılığın soruşturma başlattığını söyleyen Subaşı, "Sosyal medyadan bir linç kampanyası başlatıldı. 'Bilecik Belediyesi tarafından katledilen hayvanlar' olarak paylaşımlar yapıldı. Olayın ardından başsavcılık, jandarma ve Tarım İl Müdürlüğü ile hızlı temaslarda bulunduk. Bölge, Bilecik Belediyesi'nin yetki alanında değil. Vezirhan bölgede bulunan maalesef can dostlarımız öldürülmüş. Fakat ölüm sebepleri hala tespit edilememiş. Ölüm sebepleri tespit edilecek. Şunu da belirtmek isterim, Bilecik Belediyesi'nin bakım yaptığı can dostlarımızın hepsinin küpelerinin arkasında Bilecik Belediyesi yazmaktadır. Hayvanların hepsinin küpesiz olduğu anlaşılmıştır. Başsavcılık bununla ilgili bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi bulunmamaktadır. Konu hala araştırılıyor" dedi.

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