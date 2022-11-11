Bilecik'te 181 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bilecik merkezli Sakarya'da da gerçekleştirilen operasyonda 181,70 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret' suçundan yasal işlem yapıldı. İfadelerinin ardından Bilecik Adliye Sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. (AA)
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