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Bilecik'te 181 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Bilecik'te düzenlenen bir operasyondan 181,70 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:25
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Bilecik'te 181 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Bilecik'te 181 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
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Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bilecik merkezli Sakarya'da da gerçekleştirilen operasyonda 181,70 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret' suçundan yasal işlem yapıldı. İfadelerinin ardından Bilecik Adliye Sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. (AA)

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