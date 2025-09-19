Bilecik’te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Gaziler Günü kutlama programı kapsamında Atatürk parkı önünde toplanan protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanına yürüdü.

Yürüyüş öncesi bir konuşma yapan Gazi Halil Er, “Nice zaferler gören, bağımsızlığı ve istiklali için vatanını topyekün koruyan, Trablusgarp’ta, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta ve Kut’ül Amare’de kanıyla vatan toprağını süsleyen kutlu bir ecdadın torunuyum ben. Bu mirasın bir evladı olarak, vatan için görev yaparken Gazilik onuruna eriştim. Bugün huzurunuzda bu yüce unvanı taşıyan bir gazi olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Gazilik yalnızca bir unvan değil, milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesidir. Biz Gaziler vatan için canlarını veren Şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz.” dedi.

Cumhuriyet Meydanında program ise Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı tarafından yapıldı. Başkan Avcı burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

“Bugün her karışı şehit ve gazi kanları ile sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik ünvanına erişen kıvanç gününü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Vatanın kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mersin seyahatinde meydanda toplanan halka şehirde gördüğü binaları işaret ederek sormuş. Bu köşk kimin? Halk hep bir ağızdan Kırkorun der. Ya şu bina? Halk hep bir ağızdan yorgonun der. Ya şu? Halk hep bir ağızdan salamonun der. Atatürk sinirlenir onlar bu mülkleri yaparken sizler neredeydiniz? Siz ne yapıyordunuz diye sorar. Arka sıralardan yaşlı bir köylünün sesi gelir. Bizler mi neredeydik? Biz, Yemen çöllerinde, Tuna boylarında, Kafkaslarda, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da savaşıyorduk paşam. Atatürk hatıralarında cevap veremediği yegane kişi bu yaşlı Gazinin olduğunu söylerdi. Gaziler bu vatan ve millet için düşman kuvvetleri ile savaşmış, bu yüzden gazi ünvanı ile onurlandırılmışlardır. Gazilik alınıp satılan devredilen bir ünvan olmayıp ömür boyu taşınacak bir değerdir. Biz gaziler bu ünvanı alırken: süngünün ucunda, mermilerin vızıltılarında, bomba ve patlayıcıların içinde bulunduk, çok sıkıntılı günler geçirdik, acı çektik, milletimiz gözümüzün önüne geldi acılarımızı unuttuk. Hep vatan, millet dedik helal olsun akan ve akacak olan kanlarımız vatana dedik. Kollarımız arasında şehit olan arkadaşlarımızı, askerlerimizi, komutanlarımızı kucakladık. Zaman geldi şehitlerimizin gözlerini ellerimizle kapattık, kefen olduk, niye bende şehit olmadık diyerek göz yaşları döktük. Hiç pişmanlık duymadık. Pişman da değiliz sonunda gazamız mübarek oldu uğrunda kan döküp savaştığımız Türkiye Cumhuriyeti devleti bizleri ünvanların en asil ve şereflisi gazilik ile onurlandırdı. Siz artık bir ulusal değersiniz, gazisiniz dedi. Biz gaziler şimdi bir ulusal değer olmanın onuru ve gururu içindeyiz. Dış düşmanlar ve onların içerdeki iş birlikçilerine karşı şerefle vatanını korumuş, mücadele etmiş başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyor onlara saygı, selam ve hürmetlerimi sunuyorum.”

Başkan Avcı’nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ile tören sona erdi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı, il protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.