Bilecik’te 19 Mayıs coşkusu, Melek Mosso konseriyle taçlandı

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Melek Mosso sevenleriyle buluştu.

Bilecik’te 19 Mayıs coşkusu, Melek Mosso konseriyle taçlandı

Bilecik Belediyesi, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Melek Mosso’yu Cumhuriyet Meydanı’nda ağırladı. Konseri; CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile çok sayıda Bilecikli izledi.

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19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşadıkları için mutlu olduğunu kaydeden Başkanvekili Subaşı, "Sağ olsunlar sanatçımız ve ekibi Bilecik’e güzel enerjileriyle renk kattılar. 19 Mayıs coşkumuz arttı. Herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

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Konserin sonunda Subaşı, Melek Mosso’ya, Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk portresini hediye ederken, Milletvekili Yaşar Tüzün de sanatçıya çiçek takdim etti.

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