Serhat KAYA/ Bilecik

İlki geçtiğimiz sene gerçekleştirilen Çukurören Biberi Bisiklet Turuna bu yıl 5 şehirden 111 bisikletli katıldı.

Pelitözü Gölpark mesire alanından başlayan bisiklet turu kapsamında katılımcılar, 5 köy, 1 gölet ve 1 şelaleyi görme fırsatı bularak 36 kilometre yol kat ettiler.

Pelitözü’nden başlayan tur festivalin düzenlendiği Çukurören köyünde son bulurken, katılımcılar burada Bilecik’in coğrafi işaret tescilli ürünü Çukurören Biberinin süslediği köyde fotoğraf çektirerek güzel bir gün geçirme fırsatı yakaladı.

Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Çukurören Biberi Festivali gibi Çukurören Biberi Bisiklet Turunun da artık geleneksel hale geldiğini belirterek her sene katılımcı sayısının arttığını söyledi. Yavuz, her sene Bilecik’e gelerek turlarına katılan bisikletlileri Bilecik’te ağırlamaktan mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.