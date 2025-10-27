YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hakkında 2 suçtan arama kaydı bulunan şahıs ikiz plakalı araçta yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Emniyet güçleri ikiz plakalı olduğu tespit edilen bir aracı durdu. Durdurulan aracın sürücüsünün 2 ayrı suç kaydından aranması olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, şahsa sahte plaka kullanımı ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 50.834 TL idari para cezası uygulanıp, hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.