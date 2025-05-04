Bilecik’te 2. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali düzenlendi

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’te 2. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali düzenlendi

Bilecik’in Söğüt İlçesinde bu yıl 2. düzenlenen Karakucak Güreş Festivalinde güreşçiler er meydanında ter döktü.

Serhat KAYA / BİLECİK

3 Mayıs Türkçülük Günü 2. Geleneksel Güreş Festivali, Söğüt Belediyesi öncülüğünde, Söğüt İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleştirildi.

Ertuğrulgazi Türbesi yanında yer alan tören alanında gerçekleştirilen Festivalde dereceye giren güreşçilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, festival sonunda vatandaşlara şifalı pilav ikramında bulunuldu.

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2. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali ile ilgili Söğüt Belediyesinden yapılan açıklamada, “Güreş festivalimize katılan; Değerli il ve ilçe protokolümüze, Kıymetli güreşçilerimize, Emniyet güçlerimize, Sağlık çalışanlarımıza, program boyunca emek veren tüm personel arkadaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan değerli halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dereceye giren sporcularımızı kutluyor daha nice başarılar diliyoruz.” denildi.

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