YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığında düzenlenen yemin töreninde 2.891 asker yemin ederek vatani görevlerini tamamlayarak ailelerine kavuştu.

Yemine törenine Vali Faik Oktay Sözer de katıldı. Vali Sözer burada yaptığı konuşmada, “Bugün, Jandarma Eğitim Komutanlığımızda 2.891 kahraman evladımızın yeminine şahitlik ettik. Vatanına, milletine ve bayrağına bağlı bu yürekli gençlerle gurur duyduk.” dedi.

Törene, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, protokol üyeleri, askeri personel, yemin eden erlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.