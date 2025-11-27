YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında eğitim gören 2.927 bedelli askere, Tarım ve Orman Bakanlığının Su Verimliliği Seferberliği kapsamında eğitim verildi.

Eğitimde, dünyada ve Türkiye'de su kaynaklarının hızla azaldığı, mevcut su kullanımının sürdürülebilir olmadığı, iklim değişikliği ve kuraklığın gelecekte ciddi riskler oluşturduğu anlatıldı.

Askerlere günlük yaşamda ve tarımda su tasarrufu, verimli kullanım, kaçakların önlenmesi ve doğru sulama teknikleri gibi pratik bilgiler aktarıldı.