YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in coğrafi işaret tescilli acı biberinin tanıtımı için bu yıl 4.’sü organize edilen Çukurören Biberi Festivali hafta sonu merkeze bağlı Çukurören köyünde düzenlendi.

Bilecik Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Ardından halk oyunları gösterisi sergilenerek, "biber dizme yarışması" yapıldı ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, festivalde yaptığı konuşmada, Çukurören biberinin yaklaşık 150 yıldır ata tohumu ve geleneksel yöntemlerle üretildiğini söyleyerek, “Yaklaşık 150 yıldır aynı yöntemlerle üretilen, coğrafi işaret tesciliyle marka değeri kazanan Çukurören Biberi, köyün emeğini, alın terini ve üretim kültürünü yansıtıyor. Kurutma zamanı geldiğinde, her evin önünde, her sokakta asılı duran o kırmızı biber dizileri, Çukurören’in adeta simgesi olmuş durumda.” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ise yaptığı konuşmada geleneksel hale gelen festival ile Çukurören’in ilin kültürel mirasında yer almasının sevindirici olduğunu belirterek, ürünün rahat pazar bulmasının doğru yolda ilerlendiğini gösterdiğini söyledi.

Festival köy muhtarı Muhittin Dündar’ın konuşması, ‘En İyi Biber Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve yöresel ürün stantlarının gezilmesi ile son buldu.

