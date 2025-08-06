Bilecik’te 6 ayda hastane ve aile hekimliklerine başvuru bilançosu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’te 6 ayda hastane ve aile hekimliklerine başvuru bilançosu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Sağlık Müdürlüğüne gerçekleştirdiği ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sözer 2025 yılının 6 aylık verilerine göre Bilecik’te 1.848.585 kişinin hastane ve aile hekimliklerine başvurduğunu söyledi.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Vali Faik Oktay Sözer, kurum ziyaretleri kapsamında Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve aynı yerleşkede bulunan 1 nolu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Aile Sağlığı Merkezinde hizmet veren doktorla ve muayene için gelen hastalarla bir süre sohbet eden Vali Sözer ardından İl Sağlık Müdürlüğüne geçti.

Burada kurumun faaliyetleri hakkında İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve birim müdürlerinden bilgi alan Vali Sözer, 2025 yılı ilk 6 ayında 1.848.585 kişinin hastane ve aile hekimliklerine başvurarak sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Vali Sözer Bilecik’te 2025 yılı ilk 6 ayındaki diğer sağlık verileri ile ilgili bilgilerde paylaşarak şöyle konuştu;

“2025 yılının ilk 6 aylık verilerine göre ilimizde: Hastane ve aile hekimliği birimlerine 1.848.585 başvuru gerçekleşti, yıl sonu itibarıyla 3.600.000’e ulaşması öngörülüyor. 15.189 ameliyat yapıldı. 1.421 aktif hastaya evde sağlık hizmeti veriliyor. 112 Acil Sağlık ekipleri 8.054 acil vakaya müdahale etti. Kanser taramalarında 14.800 kişiye ulaşıldı, 228 kişi ileri tetkik merkezlerine sevk edildi, 9 kişiye kanser tanısı konuldu. Sağlıklı Hayat Merkezi 7.340 danışana koruyucu sağlık hizmeti sundu. Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji uzmanlarının hizmete başlamasıyla 178 hastaya 1.020 kemoterapi uygulaması yapıldı.“

Vali Faik Oktay Sözer, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması yönünde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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