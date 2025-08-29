Bilecik’te 77 bin 400 fide toprakla buluşmak üzere çiftçilere dağıtıldı

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Geçtiğimiz yıllardan itibaren dağıtılan fideler çiftçilere destek sağlarken, şehir ve ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. ‘’Üreticiye Destek, Toprağa Bereket’’ sloganıyla dağıtılan fideler ile üretime 55 milyon liralık katkı sağlamış oldu.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera alanında gerçekleştirilen dağıtım programında konuşan Başkan Subaşı, şu ana kadar 1 milyon 900 bin adet fideyi dağıttıklarını belirtti. Amaçlarının çiftçinin yanında olduklarını göstermek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu kaydeden Başkan Subaşı, ‘’Bugün, değerli muhtarlarımızla buluşarak geleneksel fide dağıtımımızı gerçekleştirdik. Marul, brokoli, lahana, ve karnabahardan oluşan 77 bin 400 adet kök fideyi çiftçilerimize dağıttık. Bugüne kadar dağıttığımız yaklaşık 1,9 milyon adet fide ile üretime 55 milyon liralık katkı sağladık. Yerli üretimi büyütmeye, çiftçimizin emeğine değer katmaya devam edeceğiz. Umuyorum bu fideler toprakla buluşur ve çiftçimize bereket ve emeğin karşılığı olarak geri döner’’ ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen programda konuşan muhtar ve çiftçiler de yapılan destekten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve başkan yardımcılarına teşekkür etti.

Başkan Subaşı toplantıda ayrıca muhtarları dinleyerek, mahalle ve köy sakinlerinin talep ve görüşlerini dinledi.