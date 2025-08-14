Bilecik’te Aile Yılı kapsamında evlenecek gençlere büyük destek

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, anlaşma yapılan firmaları tek tek ziyaret ederek, genç çiftlere desteklerini simgeleyen "Aile Yılına Özel İndirimler Burada" etiketlerini iş yerlerinin vitrinlerine astı. Bu etiketler sayesinde, genç çiftler anlaşmalı iş yerlerini kolayca tanıyarak indirimlerden faydalanabilecek.

Bu anlamlı işbirliği, hem yeni yuva kuracak gençlerin bütçesine katkı sağlayacak hem de yerel esnafın ekonomisine destek olacak. Anlaşmalı firmaların güncel listesine Aile ve Gençlik Fonu'nun resmi web sitesi olan ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresindeki "Kampanyalar" bölümünden ulaşılabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu yaptığı açıklamada, “Tüm evlenecek genç çiftlerimize mutluluklar diler, bu projeye destek veren tüm yerel firmalara teşekkür ederiz.” dedi.