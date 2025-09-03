Bilecik’te altın çıkartılacak iddiası

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Mesut Kaplan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, maden şirketi tarafından hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasının (P.T.D.) yetkililere sunulduğunu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin resmi olarak başladığını da sözlerine ekledi.

Bozcaarmut Köyü’nde başlayan bu sürecin, köyün doğal yapısı, çevresi ve yaşamı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Kaplan, ilgili kurumlar tarafından yapılacak değerlendirmeler ve alınacak kararların, köyün geleceğini şekillendireceğini vurguladı.

Kaplan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü’nde son günlerde önemli bir gelişme yaşanıyor. xxxxx Madencilik Anonim Şirketi tarafından köy sınırları içinde, yaklaşık 3,01 hektarlık (TOPLAM 1000 HEKTARDAN FAZLA-10.000.000 m²) bir alanda IV. Grup Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi hayata geçirilmek üzere planlanıyor.

Bu kapsamda, şirket tarafından hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (P.T.D.) yetkiliere sunuldu. Dosya, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED süreci resmen başlatılmış görünüyor.

Bozcaarmut Köyü’nde başlayan bu süreç, köyün doğal yapısı, çevresi ve yaşamı açısından büyük önem taşıyor. İlgili kurumlar tarafından yapılacak değerlendirmeler ve alınacak kararlar, köyün geleceğini şekillendirecek nitelikte olacak.

Pazaryeri TARIM-SANAYİ-MADEN (-HATTA TURİZM) üçgeninde karar vermek zorunda mı kalacak, yâda tüm süreci sorunlarıyla beraber mi yaşayacak?”