Bilecik'te Anne Taksi uygulaması hizmet vermeye başladı

Sosyal belediyecilik anlamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdikleri için duyduğu mutluluğu ifade eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, tüm anne adaylarının hizmetten en iyi şekilde faydalanabileceğini söyledi.

"RUTİN KONTROLLERDE RANDEVU SİSTEMİYLE HİZMET VERECEK"

Bilecik’te güzel ve örnek bir hizmeti vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Başkan Subaşı, "Bir annenin en kıymetli yolculuğu evladını dünyaya getirme yolculuğudur. Biz de anne adaylarının yanlarında olmak, onların kaygılarını en aza indirmek istiyoruz.

Bu amaçla şehrimizde hizmete sunduğumuz önemli bir çalışmanın haberini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kadınların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve güvenli erişimini sağlamak için Anne Taksi uygulaması acil durumlarda hemen annelerimizin yanlarında olacak. Rutin kontrollerde ise randevu sistemiyle hizmet verecek. Çiçeği burnunda annelerimiz doğum yaptıklarında taksimizi arayarak bizlerden hizmet alabileceklerdir. Sevgili anne adayları, bu uygulamayla sizlere sadece bir telefon mesafesinde olacağız. Anne Taksi uygulamamızın şehrimize ve tüm annelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Subaşı, uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek olan Anne Taksi için ilgili telefondan randevu alabileceklerini söyledi.