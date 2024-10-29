Bilecik’te araç şarampole uçtu

Kaynak: İHA
Bilecik’te araç şarampole uçtu

Bilecik'te kontrolden çıkan ticari araç şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden Vezirhan istikametine seyir halindeki 34 DL 2897 plakalı ticari araç sürücüsü Sezgin T., Karaağaç Ovası'na geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçarken, taklalar atarak durabildi.

Yaşanan trafik kazasında sürücü Sezgin T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te araç şarampole uçtu

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