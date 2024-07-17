Bilecik’te aranan suç makinesi tutuklandı

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Masasınca; ‘Basit Yaralama’ suçundan 2 ay 15 gün, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince; ‘Kasten Yaralama’, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğince; ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma’ suçlarından aranması olan şüpheli Bilecik'te yakalandı.

Şahıs, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, adli makamlar tarafından tutuklandı.

Şahsın, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiği öğrenildi.