Bilecik’te aranan suç makinesi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te aranan suç makinesi tutuklandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalanarak tutuklanarak Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Masasınca; ‘Basit Yaralama’ suçundan 2 ay 15 gün, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince; ‘Kasten Yaralama’, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğince; ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma’ suçlarından aranması olan şüpheli Bilecik'te yakalandı.

Şahıs, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, adli makamlar tarafından tutuklandı.

Şahsın, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiği öğrenildi.

aw248521-01.jpg

Son Haberler
Ünlü milyarder fiyatlara isyan etti. Dünya devi markayı yerden yere vurdu Spor
Ünlü milyarder fiyatlara isyan etti. Dünya devi markayı yerden yere vurdu
Konut satışlarında kabus gibi düşüş. Artık yabancı bile almıyor Ekonomi
Konut satışlarında kabus gibi düşüş. Artık yabancı bile almıyor
Şanlıurfa’da 16 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı Yerel Haberler
Şanlıurfa’da 16 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
İki adet nar suyuna 1200 TL aldı. Turist şikayet etti parayı geri verdi Gündem
İki adet nar suyuna 1200 TL aldı. Turist şikayet etti parayı geri verdi
Leylekler yuvasından düştü Yaşam
Leylekler yuvasından düştü
Şansal Büyüka Ali Koç'un TFF planını açıkladı Spor
Şansal Büyüka Ali Koç'un TFF planını açıkladı