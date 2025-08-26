Bilecik’te Atatürk Ormanı'na bilgilendirici ve uyarıcı levhalar yerleştirildi

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Ormanı’nda farklı noktalara bilgilendirici ve uyarıcı mesajların yer aldığı levhalar yerleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çevre kirliliğine karşı vatandaşlar bilgilendirilirken, orman yangınlarına sebep olabilecek atıkların doğaya bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bilecik Belediyesi tarafından ışıklandırma çalışmasının yapıldığı, yolların genişletilerek ulaşımın kolaylaştırıldığı Atatürk ormanının temiz tutulmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Büyük bir özenle yürütülen çalışma kapsamında; ‘Geleceğe Saygın Varsa Kirletme’, ’Burası Sadece Bir Orman Değil, Çocuklarımızın Yarını, Kirletme.’, ‘Çocuklarımızın Geleceğini Kirletme, Yangınları Hatırla’, ‘Çöpünü Yere Atma, Her Çöp Bir Kıvılcım Olabilir’ şeklindeki mesajlar yer aldı.

Geçtiğimiz ay Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi koordinasyonunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, belediye çalışanları ve vatandaşların katıldığı anlamlı çalışmada Atatürk ormanındaki çöpler toplanarak, çevre ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık çalışması yerine getirilmişti.