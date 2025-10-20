YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Cumhuriyet Halk Partisinde dün yapılan 39. Olağan İl Kongresinin ardından partinin önemli isimlerinden Avukat Faik Akarkarasu milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Akarkarasu yazılı olarak yaptığı aday adaylığı açıklamasında ilk olarak dün yapılan il kongresini değerlendirdi. İl Kongresinde Başkan Özdemir’in konuşmasının her cümlesinde hedef aldığı kişilerden özür dilemesinin anlaşılmaz bir durum oluşturduğunu belirten Akarkarasu, Bilecik Belediyesinin CHP belediyesi değilmiş ve İl Başkan adayı Berna Pamukçu’nun da parti üyesi değilmiş gibi onlara karşı kürsüden parmak sallayarak konuşmasının CHP’nin temel prensiplerine inan biri olarak kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi.

Açıklamasının devamında milletvekili aday adaylığını duyuran Avukat Faik Akarkarasu şu ifadelere yer vedi;

“Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik il kongresi tamamlandı. Delege tarafından seçilen Ali Özdemir'in konuşmasında her cümlesinden sonra hedef aldığı kişilere karşı, aynı zamanda da özürler manzumesini sunması anlaşılamaz bir durum oluşturdu. Sanki Bilecik Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye değilmişçesine, sanki Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanlığına aday olan Sayın Berna Pamukçu bu partinin üyesi değilmişçesine, yine Türk örf ve adetlerine hiç yakışmayan bir üslup ile kürsüden parmak sallayarak, sonra da hızını alamayarak sahneden konuşmasını sürdürmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel prensiplerine inanan biri olarak beni çok rahatsız etti.

AK Parti ve icraatları, Bilecik'in ekonomisi, tarımsal varlığı, endüstri üretimi, işçi hakları hiç konuşulmaksızın, doğrudan partili seçilmişlerimizi hedef alıp aklınca infaz oluşturması ve ne yazık ki bu üsluba prim verilmesi de ayrıca derin bir biçimde sorgulanmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi egoların ve kişisel iştahların kabartıldığı, daha düne kadar parlamentoda görev icabı bulunanların aynı kendilerince iliklenen düğmeler gibi, kendilerine düğme iliklenmesini istemeleri, yani kayıtsız ve şartsız milletvekilliği beklentisini yükseltmesi toplumca da kabul görmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'ye bireysel ihtiraslardan çok öte katkı sunması gerekmektedir. Bu hal ve şart içinde önümüzdeki milletvekilliği seçiminde Bilecik Milletvekilliğini, milletvekili daimi memurluğuna çevirmemek ve üye bazlı önseçim kaydıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'nin çok çok ucuz üsluplara teslim edilmemesi için milletvekilliğine aday adayı olacağımı saygıyla kamuoyuyla paylaşırım.”