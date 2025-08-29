Bilecik’te balonlar SMA hastası Aydem için havalandı

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik’in umut dolu yürekleri, bu kez gökyüzüne yükselen balonlarla buluştu. Kısa bir süre önce tedavisi için gerekli olan yüksek maliyetli ilacın ücreti tamamen toplanan ve Bilecik’in ilk ve tek TİP-2 SMA hastası olan küçük Aydem Emine Dürük, Dubai’ye doğru tedavi yolculuğuna uğurlandı.

Henüz 2 yaşındayken TİP-2 SMA teşhisi konulan Aydem’in mücadelesi, ailesi Fatma ve Serkan Dürük için olduğu kadar, tüm Bilecik için de bir umut yolculuğuna dönüştü. Hastalığın tedavi edilebilmesi için başlatılan Valilik onaylı yardım kampanyası aylarca şehrin gündeminde yer aldı. Aydem’in sesini duyurmak için gece gündüz çalışan, ev ev, sokak sokak dolaşan gönüllüler, özellikle Aliye Ayaz öncülüğünde kurulan “Aydem Gönüllüleri” grubu sayesinde bu süreç kısa sürede sonuçlandı.

Toplanan milyonlarca lira sayesinde Aydem’in Dubai’de tedavi görmesi artık bir hayal olmaktan çıktı. Bu sevindirici gelişmenin ardından, dün Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen özel bir etkinlikle Aydem ve ailesi, dualar ve iyi dileklerle yolcu edildi.

Etkinlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Cafer Arslanboğa, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ve yüzlerce vatandaş hazır bulundu. Meydanda duygu dolu anlar yaşanırken, katılımcılar ellerinde tuttukları balonları Aydem’in sağlığına kavuşması için hep birlikte gökyüzüne bıraktı.

Balonların gökyüzüne süzüldüğü o anlarda, meydanda toplanan kalabalık gözyaşlarını tutamadı. Aydem’in annesi Fatma Dürük, “Bugün buraya gelen, bize destek olan herkese minnettarız. Aydem için çıktığımız bu yolda yalnız olmadığımızı hissettik. Şimdi tek dileğimiz kızımızın sağlığına kavuşması” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Şehirde adeta bayram havası estiren uğurlama etkinliği, Bileciklilerin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yüzlerce gönüllünün el ele vererek başarıya ulaştırdığı bu kampanya, küçük Aydem için bir umut kapısı aralarken, aynı zamanda Türkiye’de SMA hastalığına karşı verilen mücadelede dayanışmanın gücünü de bir kez daha hatırlattı.

Gökyüzüne bırakılan balonlar, sadece küçük bir çocuğun şifa yolculuğuna değil, aynı zamanda bir kentin kenetlendiğinde neler başarabileceğine de şahitlik etti.