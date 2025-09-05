Bilecik’te Belediye Meclisi dolmuş zammı ile ilgili kararını verdi!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik Belediye Meclisinin ikinci toplantısı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Başkanlığında yapıldı. Toplantıda şehir içi dolmuşlarda uygulanan bilet ücret tarifeleri yeniden belirlendi. Buna göre Normal Tam Ücret 25 TL’den 30 TL’ye Öğrenci Ücreti 17 TL’den 20 TL’ye, Temassız Banka/Kredi Kartıyla Biniş 30 TL’den 35 TL’ye, QR ve NFC Bilet Ücreti ise 30 TL’den 35 TL’ye yükseltildi.

Ücret ve Tarife Komisyonun AK Partili üyesi Nusret Tosun “Komisyonun görüşlerine çekimser kalıyorum” şeklinde şerh düşerken, komisyon kararı CHP’li üyelerin oyları ile oy çokluğu ile alındı.

Belediye Meclisinde oylanan komisyon raporu ise yine CHP’li üyelerin kabul, AK Parti ve MHP’li üyelerin çekimser oyları ile oy çokluğu ile kabul edilerek Bilecik’te şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapılmış oldu.