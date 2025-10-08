YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada Hürriyet Mahallesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu parkına zarar verenler hakkında yasal süreç başlatılacağı belirtildi.

Bilecik’te bulunan Muhsin Yazıcıoğlu parkında bulunan soyunma odalarının camlarının ve kameralarının kırılarak parka ciddi zarar verildiği tespit edildi. Bilecik Belediyesi parka zarar verildiğinin tespit edilmesinin ardından zarar gören alanların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak kamusal alana zarar verenler hakkında yasal süreç başlatılacağını açıkladı.

Parka bu zararı verenlerin sadece bir binayı değil, bu şehrin emeğini, çocukların güvenliğini ve herkesin ortak alanını hedef aldığı vurgulanan açıklamada, “Biz, her seferinde yeniden onarırız. Ancak çocuklarımızın kullandığı bir alanı bu hale getirenleri affedemeyiz! Bu nedenle ilgililer hakkında gerekli yasal işlemleri başlatarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Şehrimiz için yapılan her işin kıymetini bilmeyenlere rağmen, biz birlikte güzel kalacağız.” denildi.