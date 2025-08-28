Bilecik’te Belediyeye ait 42 adet taşınmazın satış ihalesi yapıldı

Bilecik Belediyesine ait 42 adet taşınmazın satış ihalesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Belediye Encümeni huzurunda yapılan ihaleye önceki taşınmaz satış ihalelerinde olduğu gibi ilgi yine beklenenden az oldu. Satışa çıkartılan 42 adet taşınmazın sadece 3’ü için teklif verildi.

Satışa çıkartılan taşınmazlardan 17, 41 ve 42. sırlarda yer alan parseller için teklif alınırken 3 adet taşınmaz satışından 5.630.000 TL gelir elde edildi.

Bilindiği üzere Bilecik belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı çarşı içinde bulunan AVM’nin müteahhit firması Al-Ve İnşaata olan borcun ödenebilmesi için Belediye meclisinden birçok taşınmaz satışı için Belediye Encümenine yetki almış ancak yapılan satış ihalelerinde beklenen ilgi olmayınca istenen satış rakamına da ulaşılamamıştı. Yapılan son ihalede de beklenen ilgi olmayınca hedeflenen gelir yine elde edilememiş oldu.

