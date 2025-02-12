Bilecik'te berberlere de zam geldi

Bilecik /Serhat Kaya

Bilecik'te Şubat ayı itibari ile önce dolmuş ve otopark ücretleri sonrasında dünde ekmek, simit ve poğaça ücretleri zamlanmıştı. Bu zam haberlerinin ardından Bilecik bugüne de yeni bir zam haberi ile uyandı.

Giyim ve Mensucat Odasından yapılan açıklama ile Bilecik'te tıraş ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu.

Yapılan zam sonrası saç kesme 200 TL, sakal tıraşı 100 TL, saç yıkama 90 TL olurken, saç-sakal-yıkama-fön ücreti ise 400 TL oldu.

Tıraş ücretlerine yapılan bu zam Bilecik halkı tarafından tepkiyle karşılandı.